Борис Негру: "В нашей стране в Конституции говорится одно, а делается, к сожалению, совсем другое"

Юрист, преподаватель университета, эксперт по конституционному праву Борис Негру, который непосредственно разрабатывал Конституцию Республики Молдова, считает, что сильной стороной этого документа является глава о правах и свободах человека.
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