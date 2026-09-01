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“Дорога без риска”: автоинспекторы Лихославля провели для детей игровой урок по ПДД

“Дорога без риска”: автоинспекторы Лихославля провели для детей игровой урок по ПДД

«Дорога без риска»: в Лихославле автоинспекторы провели урок дорожной безопасности для детей.

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