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Названы мегаполисы, где интерес к аренде жилья вырос сильнее всего

Названы мегаполисы, где интерес к аренде жилья вырос сильнее всего

Краснодар стал первым среди мегаполисов по спросу на аренду жилья в сентябре Сильнее всего интерес к съемным квартирам вырос в Краснодаре, Волгограде и Омске По итогам сентября Краснодар стал лидером среди городов с населением от 1 млн жителей по темпам роста спроса на долгосрочную аренду жилья: публикациями о сдаче недвижимости здесь интересовались в 2,5 раза чаще, чем в сентябре 2023 года.

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