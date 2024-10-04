Названы мегаполисы, где интерес к аренде жилья вырос сильнее всего

Краснодар стал первым среди мегаполисов по спросу на аренду жилья в сентябре Сильнее всего интерес к съемным квартирам вырос в Краснодаре, Волгограде и Омске По итогам сентября Краснодар стал лидером среди городов с населением от 1 млн жителей по темпам роста спроса на долгосрочную аренду жилья: публикациями о сдаче недвижимости здесь интересовались в 2,5 раза чаще, чем в сентябре 2023 года.