Международный день принцесс отмечают 5 мая 2024 года Анна ФедороваМногие представляют принцев и принцесс как персонажей из сказок, но на самом деле каждая девушка может почувствовать себя принцессой, и для этого не нужно искать волшебного коня или носить пышные платья и короны.