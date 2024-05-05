Международный день принцесс отмечают 5 мая 2024 года Анна ФедороваМногие представляют принцев и принцесс как персонажей из сказок, но на самом деле каждая девушка может почувствовать себя принцессой, и для этого не нужно искать волшебного коня или носить пышные платья и короны.
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