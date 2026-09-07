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Ларионов о 5:3 с «Динамо»: «Очередной триллер предоставили нашим болельщикам. Этим и прекрасен хоккей. Желаю успехов Тамбиеву, но не в матчах против СКА»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча с московским « Динамо » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (5:3).

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