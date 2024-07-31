"Зовут дядю Турала": В скандале с командой Соловьёва вспомнили про диаспоры – Поплавская резко высказалась

Владимир Алтайцев Пшек Педерастов,, опять расхрюкался?, пора уже под нары тебе, опущенному !!!

ВВ Владимир Витковский Аналцев, так ты еще и до того тупой, что не понялО, что это тебе, петушаре опущенному пора под нары возвращаться, а не бегать по сайтам!!!