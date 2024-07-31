Тема мигрантов неожиданно оказалась "яблоком раздора" между командой "Соловьев Live" и военкорами.
"Зовут дядю Турала": В скандале с командой Соловьёва вспомнили про диаспоры – Поплавская резко высказалась
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пшек Педерастов,, опять расхрюкался?, пора уже под нары тебе, опущенному !!!
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56 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Аналцев, так ты еще и до того тупой, что не понялО, что это тебе, петушаре опущенному пора под нары возвращаться, а не бегать по сайтам!!!
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54 мин.
Zxc321 Шаинский
Вы сильно удивитесь, но значительная часть ВВП РФ существует только на бумаге (а на самом деле деньги украдены, работ не велось), ещё есть часть - ВПК (это зарытые в землю деньги), ещё одна статья - вечнозелёный ЖКХ и ряд проектов по улучшению городской среды ( ежегодное асфальтирование улиц и модернизация бордюрного хозяйства). При желании, можно перейти на ежемесячную замену дорожного покрытия - и цифры ВВП удвоить без повышения уровня жизни .
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4 мин.
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