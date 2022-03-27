ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Валиева обыграла Щербакову, Капризов набрал 80 очков, Эриксен вернулся в сборную с голом

Валиева обыграла Щербакову, Капризов набрал 80 очков, Эриксен вернулся в сборную с голом

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. «Время первых» опережает «Красную машину» после короткой программы на КПК В Саранске на Кубке Первого канала по фигурному катанию в субботу все участники исполнили короткую программу.

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