Прощание с летом под народные песни и романсы: концерт в Твери

12 сентября в 14:00 в Горнице Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена (Тверь, Тверской пр‑т, 5) состоится концерт ансамбля «Рассвет» с программой «До свидания, лето!».
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