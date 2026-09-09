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Прощание с летом под народные песни и романсы: концерт в Твери

Прощание с летом под народные песни и романсы: концерт в Твери

12 сентября в 14:00 в Горнице Центральной городской библиотеки им. А. И. Герцена (Тверь, Тверской пр‑т, 5) состоится концерт ансамбля «Рассвет» с программой «До свидания, лето!».

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