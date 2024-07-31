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Певица Семенович заявила, что ее бойфренд Шреер оплачивает путешествия

Певица Семенович заявила, что ее бойфренд Шреер оплачивает путешествия

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram, кто покрывает ее расходы в путешествиях. Анна Семенович заявила, что ее новый возлюбленный, предприниматель Денис Шреер, платит за поездки и ужины в ресторанах.

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