Певица Семенович заявила, что ее бойфренд Шреер оплачивает путешествия

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram, кто покрывает ее расходы в путешествиях. Анна Семенович заявила, что ее новый возлюбленный, предприниматель Денис Шреер, платит за поездки и ужины в ресторанах.
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