Посол РФ в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на канадской территории Олег Степанов обратил внимание на то, что арестовав принадлежащий зарегистрированному в РФ авиационному предприятию «Волга-Днепр» борт Ан-124, местные власти прибегли к пиратству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии