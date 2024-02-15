Посол РФ в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на канадской территории Олег Степанов обратил внимание на то, что арестовав принадлежащий зарегистрированному в РФ авиационному предприятию «Волга-Днепр» борт Ан-124, местные власти прибегли к пиратству.