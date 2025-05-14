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Искусственный интеллект: новый стандарт в онлайн-обучении, заменяющий традиционных репетиторов

Искусственный интеллект: новый стандарт в онлайн-обучении, заменяющий традиционных репетиторов

Искусственный интеллект: новый стандарт в онлайн-обучении, заменяющий традиционных репетиторов Юлия ЧелкановаВ последние годы ИИ стал неотъемлемой частью образовательного процесса, и его влияние на традиционные методы обучения становится всё более очевидным.

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