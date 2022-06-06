«Луганский губернатор»: Обстановка в Северодонецке ухудшилась, и украинские войска контролируют только позиции в промзоне

Несколько часов назад так называемый институт изучения войны (ISW), офис которого находится в США, выдал материал, в котором было заявлено буквально следующее: «Украинские войска отбили значительную часть Северодонецка, выбив российские войска из южной части города и пригородов».
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