Военное обозрение

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«Луганский губернатор»: Обстановка в Северодонецке ухудшилась, и украинские войска контролируют только позиции в промзоне

«Луганский губернатор»: Обстановка в Северодонецке ухудшилась, и украинские войска контролируют только позиции в промзоне

Несколько часов назад так называемый институт изучения войны (ISW), офис которого находится в США, выдал материал, в котором было заявлено буквально следующее: «Украинские войска отбили значительную часть Северодонецка, выбив российские войска из южной части города и пригородов».

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