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Царьград

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Закрытое досье: Три русских генерала - страшный сон Киева и Вашингтона

Закрытое досье: Три русских генерала - страшный сон Киева и Вашингтона

Почти всегда генералы - люди непубличные. Но сегодня мы решили раскрыть кое-какие факты.Генерал "Армагеддон" Специальная военная операция (СВО) России на Украине сделала его фигурой не просто популярной, но даже мистической.

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Комментарии
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Ed Red
Потихоньку выплывает тщательно скрываемое - &quot;По данным военкора Семёна Пегова, Андрей Мордвичёв стал одним из немногих командиров, кто начал активно выступать за реальные и правдивые доклады на самый верх.&quot; Отметим фразу - одним из немногих!
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