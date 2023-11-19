Закрытое досье: Три русских генерала - страшный сон Киева и Вашингтона

Почти всегда генералы - люди непубличные. Но сегодня мы решили раскрыть кое-какие факты.Генерал "Армагеддон" Специальная военная операция (СВО) России на Украине сделала его фигурой не просто популярной, но даже мистической.
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