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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра

Огонь на уничтожение живой силы, огневых средств и боевой техники ведется с целью лишить противника боеспособности, а также осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

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