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Осенняя миграция птиц: какие виды на Среднем Урале уже собираются в стаи

Осенняя миграция птиц: какие виды на Среднем Урале уже собираются в стаи

В Свердловской области идет осенняя миграция птиц. Начинается она как правило в августе, а заканчивается в конце ноября.

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