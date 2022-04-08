Александрова 8-й раз обыграла соперницу из топ-10

Россиянка Екатерина Александрова в третьем круге турнира в Чарлстоне обыграла седьмую ракетку мира Каролину Плишкову – 6:3, 6:1.

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