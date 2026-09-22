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Царьград

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МЧС выявило отсутствие проверок в ТЦ «Солнечный» с 2013 года

МЧС выявило отсутствие проверок в ТЦ «Солнечный» с 2013 года

В Стерлитамаке ТЦ «Солнечный» не проходил проверки пожарного надзора с 2013 года. Пожар унёс жизни четырёх человек, включая три сестры.

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