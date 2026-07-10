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Парламентская газета

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Лавров: Россия готова выпускать вакцину против нового штамма Эболы

Лавров: Россия готова выпускать вакцину против нового штамма Эболы

Россия готова производить в серийных объемах вакцину против нового штамма Эболы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой 10 июля.

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