Лавров: Россия готова выпускать вакцину против нового штамма Эболы

Россия готова производить в серийных объемах вакцину против нового штамма Эболы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бурунди Эдуаром Бизиманой 10 июля.
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