Русская весна
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Русская весна

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«В ответ на призыв»: на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

«В ответ на призыв»: на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.

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Комментарии
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петр кузнецов
просите а не требуйте если отчаянно ,замаливайте грехи перед Россией....
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Из истории знаю только одну мирную конференцию-&quot; полная и безоговорочная капитуляция&quot;!
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13 час.
Андрей Павлов
Нельзя оставлять хохлам выход к морю. Что бы Запад сейчас не обещал, все будет нарушено, когда там соберутся с силами. Поэтому Россия должна граничить с Приднестровьем. А тогда можно будет и поговорить.
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11 час.

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