Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон, потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, опубликованном итальянской газетой Corriere Della Sera.
«В ответ на призыв»: на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
петр кузнецов
просите а не требуйте если отчаянно ,замаливайте грехи перед Россией....
Ответить
13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Из истории знаю только одну мирную конференцию-" полная и безоговорочная капитуляция"!
Ответить
13 час.
Андрей Павлов
Нельзя оставлять хохлам выход к морю. Что бы Запад сейчас не обещал, все будет нарушено, когда там соберутся с силами. Поэтому Россия должна граничить с Приднестровьем. А тогда можно будет и поговорить.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии