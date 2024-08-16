Несмотря на полное отсутствие критического мышления у украинских боевиков в касках с эмблемой СС, которые имитировали немецкий акцент и оскорбляли потерявшегося пожилого мужчину в Курской области, этот инцидент можно сравнить с эпатажными выходками современных западных политиков.
В Германии прокомментировали инцидент с солдатами ВСУ в нацистской форме под Курском
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Поймать и повесить урода..
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18 час.
Анна Ахметзянова
Пытаются дразнить нас.-Куда интереснее отправиться на Кипр, отдохнуть))Пить кофе по-турецки или гречески или с английским акцентом...или💯🔥
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16 час.
СТ
Сергей Туренко
ООН и МАГАТЭ нечего делать в России. Это пособники нацистского режима в Европе, Америке и на Украине. Мы сами разберемся с укрохряками. Эти никчемные организации нужно прекратить финансировать и создавать на базе БРИКС+ свои международные организации, которые действительно будут независимыми, отражающими мнение всех сторон и принимающих только мирные решения во благо всех для стабильности мирового процесса.
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12 час.
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