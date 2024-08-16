СТ

Сергей Туренко

ООН и МАГАТЭ нечего делать в России. Это пособники нацистского режима в Европе, Америке и на Украине. Мы сами разберемся с укрохряками. Эти никчемные организации нужно прекратить финансировать и создавать на базе БРИКС+ свои международные организации, которые действительно будут независимыми, отражающими мнение всех сторон и принимающих только мирные решения во благо всех для стабильности мирового процесса.