В Японии готовятся заменить пилотируемый подводный аппарат Shinkai 6500 на беспилотник с искусственным интеллектом

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии уделяет особое внимание разработке беспилотного подводного аппарата, который должен заменить знаменитый пилотируемый исследовательский подводный аппарат Shinkai 6500, обеспечивавший на протяжении более 30 лет глубоководные исследования страны, пишет японское издание The Asahi Shimbun.
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