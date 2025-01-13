Украинские пограничники сдались в плен ВС России в канун Рождества

Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Россией Шесть сотрудников Госпогранслужбы Украины сдались в плен на границе с РФ в канун Рождества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
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