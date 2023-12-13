"Где деньги?": подробности нападения подростков на пенсионерку под Новосибирском

Старшему из детей, который ворвались в жилище одинокой бабушки – 14 лет, младшему – 12.Шокирующая история с нападением двух подростков на одинокую пенсионерку в селе Новокремлёвское Коченёвского района взбудоражила общественность: ворвавшимися в дом 83-летней бабушки оказались дети 14 и 12 лет.
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