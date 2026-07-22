В Алуште частично восстановили электроснабжение

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщила глава администрации города Галина Огнёва, специалистам удалось запитать отдельные районы города, что позволило частично снять напряжение в энергосистеме Южного берега Крыма.
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