В Самаре обсуждают поддержку ветеранов специальной военной операции

В среду, 6 ноября, в Самаре прошло совещание, на котором первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Госфонда "Защитники Отечества" Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина поприветствовали руководителей филиалов Госфонда.