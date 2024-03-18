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Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии американцев

Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии американцев

Руководитель дипломатического ведомства Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на то, что ВС киевского режима применяют установки ПВО Patriot, опираясь на помощь граждан Соединённых Штатов Америки.

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