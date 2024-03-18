Руководитель дипломатического ведомства Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на то, что ВС киевского режима применяют установки ПВО Patriot, опираясь на помощь граждан Соединённых Штатов Америки.
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