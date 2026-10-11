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Анастасия Решетова на пятом месяце отказалась от гендер-пати — хотя мечтает о дочери

Анастасия Решетова на пятом месяце отказалась от гендер-пати — хотя мечтает о дочери

30-летняя модель и телеведущая Анастасия Решетова ждёт второго ребёнка. Пятый месяц беременности она проводит в отпуске на тёплом курорте — и оттуда показывает, как меняется фигура.

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