Анастасия Решетова на пятом месяце отказалась от гендер-пати — хотя мечтает о дочери

30-летняя модель и телеведущая Анастасия Решетова ждёт второго ребёнка. Пятый месяц беременности она проводит в отпуске на тёплом курорте — и оттуда показывает, как меняется фигура.
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