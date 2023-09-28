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Вильзон Изидор: «Мой русский становится все лучше. Уже могу отвечать на какие-то вопросы»

Вильзон Изидор: «Мой русский становится все лучше. Уже могу отвечать на какие-то вопросы»

«Мой русский становится все лучше. В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься.

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