Благотворительный концерт “Музыка сердца” в Органном зале 🗓 12 марта, 16:00 📍 Курортный проспект, 32 📞 8(983)293-37-72 🎵 Интересный Сочи.
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Благотворительный концерт “Музыка сердца” в Органном зале 🗓 12 марта, 16:00 📍 Курортный проспект, 32 📞 8(983)293-37-72 🎵 Интересный Сочи.