Конгрессмен Боуман: Нетаньяху — это маньяк, который уничтожает Газу, его надо уволить

В конгрессе США все больше крепнет мнение в неадекватности израильского премьера Биньямину Нетаньяху, который продолжает уничтожать жилой сектор Газы вместе с мирными палестинцами, исповедуя принцип коллективной ответственности.
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