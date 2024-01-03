Сенатор Джонсон заявил, что левые радикалы опасны для американской демократии

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что "левые радикалы" проникли во все общественные и политические институты в США, включая средства массовой информации, комментируя попытки исключить бывшего президента Трампа из избирательных бюллетеней ряда штатов.
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