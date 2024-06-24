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Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

Интересная жизнь с Vera Star В эфире радиостанции "Говорит Москва" авторитетному экономисту Михаилу Хазину как-то задали вопрос: "Михаил Леонидович, как Вы считаете, если бы Лукашенко стал премьер-министром в России с ее богатейшими ресурсами, мы бы стали жить лучше, чем при Мишустине? "   Что ответил Михаил Хазин: "Конечно нет, по той простой причине, что в Беларуси нет приватизационной элиты их 90-ых.

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