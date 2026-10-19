Больше года прошло с момента, когда была введена маркировка звонков юридических лиц. Операторы связи должны были начать отмечать звонки, если их совершает, например, банк, таким образом, чтобы при входящем звонке на телефоне отображался не только номер, но и название звонившего.
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