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Погода подпортит выходные жителям Уссурийска (интерактивная метеокарта)

Погода подпортит выходные жителям Уссурийска (интерактивная метеокарта)

В ближайший уикенд жителям Уссурийска лучше не выходить на улицу без зонта. По прогнозу синоптиков, город накроют дожди разной интенсивности, а в воскресенье и вовсе возможна гроза, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода" (12+).

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