Названы модели на вторичном рынке, которые раскупают быстрее всего

В марте 2024 года на классифайдах было опубликовано 1 178 000 предложений автомобилей с пробегом. Это на 5% больше, чем в феврале текущего года, и на 5% больше марта 2023-го, когда было опубликовано 1 116 000 предложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии