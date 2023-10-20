Глава спецслужбы Грузии заявил о разработке властями страны плана на случай ядерной войны в регионе

Власти Грузии разработали специальный план на случай начала ядерной войны в регионе. Об этом заявил директор Службы государственной безопасности (СГБ) республики Григол Лилуашвили.
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