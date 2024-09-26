Если коротко, то необразованное быдло всегда проигрывает по двум причинам. Первая – потому что необразованное, вторая - потому что несистемное.
Русская наука побеждать или Почему быдло всегда проигрывает
Комментарии
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СК
Сергей К
Это в две стороны работает. С одной стороны - наша ошибка. Подставили свое население. С другой стороны - операция эта для Украины очень опасная. Туда можно уйти. И назад не вернуться. Они резко ускорили свои неприятности в итоге... Население у нас пострадало. А войска то нет. Их там особо и не было.
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15 час.
М
Мария
Они будут клепать оружие вечно. Это что же, вечно будем воевать? Война выгодна только пиндосам. Нашли дураков воевать.
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15 час.
Аркадий Цыганов
Еврей Зеленский уничтожает местное население. Для кого? Другой, Нетаньяху тоже уничтожает местное население. Для кого? Активно помогает Антоша Блинкен из США. Для кого?
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11 час.
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