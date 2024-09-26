Русская наука побеждать или Почему быдло всегда проигрывает

СК

Сергей К

Это в две стороны работает. С одной стороны - наша ошибка. Подставили свое население. С другой стороны - операция эта для Украины очень опасная. Туда можно уйти. И назад не вернуться. Они резко ускорили свои неприятности в итоге... Население у нас пострадало. А войска то нет. Их там особо и не было.