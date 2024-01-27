Профсоюз пограничников США встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы, комментируя обострившийся конфликт между Белым домом и Техасом.
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