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Царьград

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Кошелев рассказал, как защитить вложения дольщиков при банкротстве

Кошелев рассказал, как защитить вложения дольщиков при банкротстве

Первый зампред комитета Госдумы Владимир Кошелев рассказал, как дольщики могут защитить свои вложения в случае банкротства застройщика.

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