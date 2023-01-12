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Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»

Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2). «Думаю, мы контролировали игру в начале, выигрывали мяч, создали несколько моментов, возможно, упустили последний пас.

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