Стали меньше ездить: Автостат узнал, как водители реагируют на проблемы с топливом

Автолюбители стали реже садиться за руль или отказались от авто из-за проблем с топливом.Проблемы с топливом на заправках уже начали влиять на поведение водителей.
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