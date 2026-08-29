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Царьград

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Стали меньше ездить: Автостат узнал, как водители реагируют на проблемы с топливом

Стали меньше ездить: Автостат узнал, как водители реагируют на проблемы с топливом

Автолюбители стали реже садиться за руль или отказались от авто из-за проблем с топливом.Проблемы с топливом на заправках уже начали влиять на поведение водителей.

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