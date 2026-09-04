Daily Express заявил об усилении опасений Третьей мировой после слов Путина

Опасения по поводу Третьей мировой войны усиливаются на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что россияне должны быть «готовыми ко всему».
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