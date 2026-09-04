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Daily Express заявил об усилении опасений Третьей мировой после слов Путина

Daily Express заявил об усилении опасений Третьей мировой после слов Путина

Опасения по поводу Третьей мировой войны усиливаются на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что россияне должны быть «готовыми ко всему».

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