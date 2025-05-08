Вучич записал видеообращение на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич Фото: kremlin.ru Прилетевший в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение с Красной площади.
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