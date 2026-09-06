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Вечерний Новосибирск

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Пассажиры новосибирских электричек начали оплачивать проезд цифровым рублем

Пассажиры новосибирских электричек начали оплачивать проезд цифровым рублем

Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», рассчитаться цифровым рублем можно несколькими способами: через чат-бот компании в приложении «Макс», а также в стационарных кассах, переносных терминалах кондукторов и билетных автоматах.

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