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Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в честь себя

Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в честь себя

Ормузский пролив необходимо переименовать в пролив Трампа. С такой инициативой выступил президент США Дональд Трамп на предвыборном съезде Республиканской партии в Техасе.

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Профиль пользователя Leonid PlиGin
Leonid PlиGin

Видимо, озеро Онтарио не получилось переименовать в озеро Трампа. Я думаю, Россия должна помочь своему любимчику и, наконец-то, назвать его именем пролив между Канадой и Мексикой. А ещё можно все трамваи на планете переименовать в трампваи.