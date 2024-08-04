Бывший тренер "Алании" Калин Степанян скончался на футбольном матче в Ростове-на-Дону

Бывший тренер футбольных команд "Алания" и "Нахичевань-на-Дону" Калин Степанян скончался в субботу. Он был наставником команды "Нахичевань-на-Дону" и погиб во время матча любительского кубка губернатора Ростовской области среди команд высшей лиги.