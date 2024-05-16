Кто-то после выступления Колокольцева в Совете Федерации разъяснил ему веяния времени в отношении мигрантов и что он частично был неправ?

Что, жареный петух клюнул ?? Кто-то разъяснил.... А без этого " кого-то " сам не мог сообразить, что гнёт не в ту сторону ? Не верю я этим хамелеонам. Они же - КВД - Куда Ветер Дует. Это персоны " чего изволите." И таких в окружении президента предостаточно. Так что Владимира Владимировича можно только пожалеть.....

ПС

Патриот Сусанин

Возможно Вы не читали СРАВНИТЕЛЬНУЮ инфо: РФ занимает 3-е место в мире по количеству полицаев, Китай -1-е, Индия - 2-е, но в Китае 1,6 млрд. населения, а в Индии - 1,5. После такого РАСПУТНОГО РЫДАНИЯ в СФ, Колокольцева уже НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВПУСКАТЬ в свой КАБИЕНЕТ!!! Одни только результаты МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА очень наглядно показывают, что МВД руководит ИМПОТЕНТ по РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОГО ПОРЯДКА!!! В результате такой ИМПОТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на карте РФ появились НОВЫЕ города, например такие как: КатяБАКЫ, ЧелябСТАН, КарталыСТАН, ЛюберСТАН, СамараСТАН, ТюменьСТАН, Ростов???, Питер??? и т.д., при дежурных фразах о новых планах борьбы, об её усилении, о СНИЖЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ и прочая, ДАВНО ПРОТУХШАЯ ЛАПША, на ещё, м.б. некоторые доверчивые уши!!! Как можно было его утверждать на НОВЫЙ срок, если ПРОШЛЫЙ -- УБЕДИТЕЛЬНО доказал его ПОЛНУЮ НЕСПОСОБНОСТЬ!!! ДОКОЛЕ???😱😱😱💯💯💯