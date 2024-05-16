Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто-то после выступления Колокольцева в Совете Федерации разъяснил ему веяния времени в отношении мигрантов и что он частично был неправ?

Кто-то после выступления Колокольцева в Совете Федерации разъяснил ему веяния времени в отношении мигрантов и что он частично был неправ?

Об этом не говорят Колокольцев потребовал от сотрудников полиции принятия жестких мер к мигрантам за нарушение порядка нахождения в России Интересный, конечно, товарищ.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Этот хрен хуже шойгусят...
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4 час.
татьяна кирк
Что, жареный петух клюнул ??  Кто-то разъяснил.... А без этого &quot; кого-то &quot; сам  не мог сообразить, что гнёт не в ту сторону ? Не верю я этим хамелеонам. Они же - КВД - Куда Ветер Дует.  Это персоны &quot; чего изволите.&quot; И таких в окружении президента предостаточно.   Так что Владимира Владимировича можно только пожалеть.....
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2 час.
ПС
Патриот Сусанин
Возможно Вы не читали СРАВНИТЕЛЬНУЮ инфо: РФ занимает 3-е место в мире по количеству полицаев, Китай -1-е, Индия - 2-е, но в Китае 1,6 млрд. населения, а в Индии - 1,5. После такого РАСПУТНОГО РЫДАНИЯ в СФ, Колокольцева уже НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВПУСКАТЬ в свой КАБИЕНЕТ!!! Одни только результаты МИГРАНТСКОГО БЕСПРЕДЕЛА очень наглядно показывают, что МВД руководит ИМПОТЕНТ по РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОГО ПОРЯДКА!!! В результате такой ИМПОТЕНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на карте РФ появились НОВЫЕ города, например такие как: КатяБАКЫ, ЧелябСТАН, КарталыСТАН, ЛюберСТАН, СамараСТАН, ТюменьСТАН, Ростов???, Питер??? и т.д., при дежурных фразах о новых планах борьбы, об её усилении, о СНИЖЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ и прочая, ДАВНО ПРОТУХШАЯ ЛАПША, на ещё, м.б. некоторые доверчивые уши!!! Как можно было его утверждать на НОВЫЙ срок, если ПРОШЛЫЙ -- УБЕДИТЕЛЬНО доказал его ПОЛНУЮ НЕСПОСОБНОСТЬ!!! ДОКОЛЕ???😱😱😱💯💯💯
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1 час.

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