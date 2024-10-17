Задержаны участники разборок из «лихих 90-х», убившие пять человек

Следователи столичного Главного следственного управления СКР раскрыли серию убийств, совершенных в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года, совершенные в ходе раздела сфер влияния различных московских преступных группировок.
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