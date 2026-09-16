"I Like Them": Trump Weighs In On Flock Surveillance Cameras You know those Flock surveillance cameras everyone hates? Trump just came out in favor of them.
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