Обнародованы доходы России от приватизации

Власти России рассчитывают, что приватизация принесет бюджету 100 миллиардов рублей. Об этом стало известно из заявления директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Андрея Воронцова, его цитирует ТАСС.
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